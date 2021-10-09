Месси объяснил переход в «Пари Сен-Жермен»

Футболист Лионель Месси рассказал, почему решил перейти в клуб «Пари Сен-Жермен». До этого он играл за «Барселону».

Об этом сообщило издание France Football. Месси рассказал, что в клуб его пригласили.

«В ПСЖ показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу. Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив», — рассказал спортсмен.

Он уточнил, что ему поступали предложения и от других команд. Но Месси привлек уровень ПСЖ, а также его игроки.

Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» 10 августа. Об этом рассказал его отец Хорхе Орасио Месси.

Свой первый гол за клуб Месси забил в конце сентября в матче против «Манчестер Сити». По словам аргентинца, команда «Манчестер Сити» показала себя в качестве отличного соперника. Футболист отметил, что победа для его команды была особенно важна после ничьей с «Брюгге». Игра ПСЖ и «Манчестер Сити» проходила в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.