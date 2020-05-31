Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что футбол и жизнь уже не станут прежними после завершения пандемии коронавируса. Спортсмен отметил, что многим пришлось тяжело не только из-за самоизоляции.

По словам Месси, сейчас большинство людей не представляют, как изменится весь мир после окончания пандемии. Из-за коронавируса особенно нелегко пришлось тем, кто потерял родных и близких.

«Нет ничего хуже, чем терять людей, которых ты любишь. Это мне кажется очень несправедливым. Футбол уже никогда не будет прежним, но и не только он. Думаю, что и вся жизнь уже не будет той, к которой мы привыкли», — привел слова футболиста Goal.

Лионель Месси стал шестикратным обладателем «Золотого мяча», победителем Лиги чемпионов, кубков Испании и чемпионатов Испании. В середине мая спортсмена назвали лучшим нападающим в истории Лиги чемпионов.

Многие страны отменили все футбольные матчи из-за распространения коронавируса. Игры начали уже постепенно возобновлять, но встречи команд будут проходить при пустых трибунах. Всего в мире насчитывается более 6,2 миллиона заболевших COVID-19. В России зафиксировано 405 843 случая заражения, вылечиться удалось 171 883 пациентам.