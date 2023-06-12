Спорт 12 июня 2023, 05:06 Месси несколько часов просидел в аэропорту Китая из-за паспорта Sport.es: футболист сборной Аргентины Лионель Месси просидел два часа в аэропорту Китая РИА «Новости»

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Форвард сборной Аргентины Лионель Мессии два часа просидел в аэропорту Китая из-за проблем с паспортом. Причиной стало отсутствие визы, сообщил Sport.es.

Заминка произошла из-за испанского паспорта футболиста, тогда как в документах миграционной службы значилось, что Месси приедет с аргентинским паспортом. Граждане Испании не имеют безвизового въезда в Китай, им можно только посещать Тайвань. Затруднил проблему и языковой барьер.

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В итоге футболист прождал в аэропорту около двух часов, пока ему не выдали визу в качестве особого и срочного случая.

Футболист прибыл в Китай на матч против сборной Австралии. Товарищеская игра состоится в Пекине 15 июня.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси согласился на предложени е перейти в американский футбольный клуб «Интер Майами». Он отказался от больших денег, которые мог бы заработать, перейдя в клуб из Саудовской Аравии.