Тренер заявил об отсутствии взаимопонимания у Месси, Неймара и Мбаппе

Пока нападающие Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе не достигли взаимопонимания на поле. Об этом заявил главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино.

Тренер рассказал о неслаженности команды после игры с бельгийским «Брюгге». Матч первого тура Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1. По словам Почеттино, ни один член команды не может быть доволен своей игрой и результатом встречи.

«Нам нужно время, чтобы поработать с Месси, Неймаром и Мбаппе, чтобы достичь взаимопонимания между ними. Нам все еще нужно создать команду. Вечер для нас не удался», — заявил тренер. Цитату привел официальный сайт УЕФА.

Почеттино добавил, что команде необходимо сохранять спокойствие и продолжать работать. Главный тренер «ПСЖ» выразил уверенность, что все наладится. Также он сообщил о состоянии здоровья Мбаппе, повредившего лодыжку во время игры.

«Мы не знаем, насколько это серьезно. Обследование должно это прояснить, мы надеемся как можно скорее сообщить об этом», — сказал Почеттино.

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман отметил, что гордится футболистами своей команды. По его словам, спортсмены показали, что имеют настоящий характер.