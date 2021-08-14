Месси не выпустят на поле в его первом матче за ПСЖ

Парижский ПСЖ после приобретения Лионеля Месси не торопится выпускать главного нападающего на поле. Клуб сыграет субботний матч со «Страсбуром» без аргентинца. Месси не попал в заявку, сообщила «Газета.ru».

Матч второго тура Французской премьер-лиги пропустит не только Лео. Тренерский штаб также не включил в заявку Неймара, Маркиньоса, Леандро Паредеса, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумму и Анхеля Ди Марию. Все они продолжат тренировки, чтобы набрать форму. Травмированный защитник Серхио Рамос тоже пропустит игру.

Месси ранее заявил, что дебютирует в ПСЖ, когда наберет форму. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» не назвал дату, когда примкнет к своей новой команде. Месси объяснил, что больше месяца был без клуба. Ему нужна предсезонная подготовка.

Месси подписал контракт с ПСЖ во вторник. Он заключен на два года с возможностью продления еще не один сезон. Футболист будет выступать за «Пари Сен-Жермен» под номером 30, как и в начале карьеры в «Барселоне». Тем временем платок, которым Месси утирал слезы после ухода из каталонского клуба, продают за миллион долларов.