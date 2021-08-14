facebook_pixel
    14 августа 2021, 12:57

    Месси не выпустят на поле в его первом матче за ПСЖ

    Александр Блинов

    Парижский ПСЖ после приобретения Лионеля Месси не торопится выпускать главного нападающего на поле. Клуб сыграет субботний матч со «Страсбуром» без аргентинца. Месси не попал в заявку, сообщила «Газета.ru».

    Месси не выпустят на поле в его первом матче за ПСЖ

    Матч второго тура Французской премьер-лиги пропустит не только Лео. Тренерский штаб также не включил в заявку Неймара, Маркиньоса, Леандро Паредеса, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумму и Анхеля Ди Марию. Все они продолжат тренировки, чтобы набрать форму. Травмированный защитник Серхио Рамос тоже пропустит игру.

    Месси ранее заявил, что дебютирует в ПСЖ, когда наберет форму. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» не назвал дату, когда примкнет к своей новой команде. Месси объяснил, что больше месяца был без клуба. Ему нужна предсезонная подготовка.

    Месси подписал контракт с ПСЖ во вторник. Он заключен на два года с возможностью продления еще не один сезон. Футболист будет выступать за «Пари Сен-Жермен» под номером 30, как и в начале карьеры в «Барселоне». Тем временем платок, которым Месси утирал слезы после ухода из каталонского клуба, продают за миллион долларов.