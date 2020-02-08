Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

По данным издания, до вычета налогов он получает ежемесячно 8,3 миллиона евро. Второе место в списке досталось нападающему туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который каждый месяц кладет в карман 4,5 миллиона евро.

В первую тройку также вошел форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, получающий по контракту три миллиона евро ежемесячно.

Пятерку лидеров замыкают форварды «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, получающие почти по три миллиона евро.

За право назвать Лионеля Месси своим игроком сейчас бьются сразу пять клубов — «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».