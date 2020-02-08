Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира
Нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии французской спортивной газеты L’Équipe.
По данным издания, до вычета налогов он получает ежемесячно 8,3 миллиона евро. Второе место в списке досталось нападающему туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который каждый месяц кладет в карман 4,5 миллиона евро.
В первую тройку также вошел форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, получающий по контракту три миллиона евро ежемесячно.
Пятерку лидеров замыкают форварды «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, получающие почти по три миллиона евро.
За право назвать Лионеля Месси своим игроком сейчас бьются сразу пять клубов — «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».