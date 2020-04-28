Месси назван лучшим футболистом XXI века

При определении лучших система ELO учитывает количество забитых футболистом голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников и турниры. Вратари при составлении рейтинга не учитывались.

Лионель Месси набрал 100 из 100 баллов — это сделало его лидером рейтинга. Следом за ним идет форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. В его арсенале также 100 баллов, но Месси обошел его по статистическим показателям. Замыкает тройку лидеров списка бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри, который завершил карьеру в 2014 году. Его результат —98 баллов.

В топ-10 лучших футболистов XXI века вошли играющий за «Барселону» Луис Суарес (97 баллов), нападающий «Милана» Златан Ибрагимович (97 баллов), нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн (97 баллов), Мохаммед Салах, выступающий за «Ливерпуль» (97 баллов), нападающий «Пари Сен-Жермен» или ПСЖ Неймар (96 баллов), выступающий за «Баварию» Роберт Левандовский (96 баллов) и колумбиец, играющий за «Галатасарай», Радамель Фалькао (95 баллов).

Изначально система ELO использовалась в шахматах. С ее помощью определяли относительную силу игроков, также по этой сестеме рассчитывается официальный рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE).

Несколькими днями ранее Месси был признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo.