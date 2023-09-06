Спорт 06 сентября 2023, 22:55 Месси назвали фаворитом на победу «Золотого мяча-2023» Футболист Мессии вошел в число номинантов на премию «Золотой мяч» unsplash.com

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Форвард «Интер Майами» и действующий чемпион мира Лионель Месси стал главным претендентом на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года. Рейтинг номинантов представил сайт Goal.

В списке также оказался норвежский игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третью строчку занял экс-одноклубник Месси по ПСЖ Килиан Мбаппе. Среди других претендентов — Винисиус Жуниор, Кевин де Брейне, Родри, Илкай Гюндоган, Виктор Осимхен, Роберт Левандовски и Хулиан Альварес. Футболист Криштиану Роналду впервые за 19 лет не вошел в десятку лучших.

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В 2022 году обладателем «Золотого мяча» стал француз Карим Бензема.

В июле 2023 года гол Месси принес победу команде «Интер Майами» в первом матче за новый клуб. Аргентинец забил мяч в ворота на последних минутах встречи.