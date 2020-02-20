Месси назвал Роналду «нападающим-хищником»

«Криштиану — нападающий-хищник, он любит забивать в каждой игре и всегда найдет возможность поразить ворота», — обратил внимание Месси.

Он признал, что у португальского футболиста много хороших качеств и он постоянно прогрессирует, меняет стиль и манеру игры, чтобы больше забивать.