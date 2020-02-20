    20 февраля 2020, 17:04

    Месси назвал Роналду «нападающим-хищником»

    Артур Блянихов

    Бомбардир каталонской «Барселоны» Лионель Месси выразил уверенность, что его вечный соперник Криштиану Роналду по-прежнему будет показывать результативную игру. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на профильные СМИ.

    «Криштиану — нападающий-хищник, он любит забивать в каждой игре и всегда найдет возможность поразить ворота», — обратил внимание Месси.

    Он признал, что у португальского футболиста много хороших качеств и он постоянно прогрессирует, меняет стиль и манеру игры, чтобы больше забивать.