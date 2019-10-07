Месси могут запретить въезд в Великобританию, если страна выйдет из ЕС

Суд Барселоны в 2017 году приговорил аргентинца Лионеля Месси к условному сроку за уклонение от уплаты налогов. Тогда спортсмену удалось избежать тюремного заключения, он заплатил штраф в 250 тысяч евро. Сейчас Месси гражданин Испании и может въезжать на территорию Британии в качестве жителя страны—члена ЕС. Однако, если произойдет Brexit, то футболисту могут отказать во въезде.

«Есть много известных игроков, осужденных за тот же проступок. До сих пор им не приходилось беспокоиться, так как у них паспорта ЕС. Однако после Brexit они, возможно, не смогут въехать на территорию страны, так как с ними будут обращаться как с гражданами стран, не входящих в ЕС», — заявил миграционный адвокат Эндрю Осборн (Andrew Osbourne).

По его словам, клубам необходимо предпринять меры, поскольку эта ситуация может привести к проблемам с проведением матчей Лиги чемпионов.