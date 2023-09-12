12 сентября 2023, 19:09
Месси купил особняк рядом с Майами за 10,8 млн долларов
Нападающий МЛС «Интер Майами» Лионель Месси купил особняк в городе Форт-Лодердейл недалеко от Майами за 10,8 миллиона долларов. Об этом сообщило издание Forbes.
Журналисты опубликовали фотографии приобретенного дома. Он включает в себя восемь спален, девять ванных комнат, гараж, тренажерный зал, спа-комнату, бассейн и причал. Площадь особняка составляет 975 квадратных метров, написал kp.ru.
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Напомним, Месси подписал контакт с клубом Дэвида Бекхэма до конца 2025 года.
Футбол
Лионель Месси
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