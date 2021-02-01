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    01 февраля 2021, 04:52

    Месси юбилейным голом подарил «Барселоне» победу над «Атлетико». Видео

    Анастасия Кукова

    Аргентинец Лионель Месси забил в матче между «Барселоной» и «Атлетико» 650-й гол за время игры за каталонцев гол. Он позволил своей команде выиграть со счетом 2:1 и выйти на второе место в 21-м туре чемпионата Испании по футболу.
    Месси юбилейным голом подарил «Барселоне» победу над «Атлетико». Видео

    Как сообщил ТАСС, встреча состоялась на барселонском стадионе «Камп ноу» без зрителей. Единственный гол «Атлетико» забил Жорди Альба на 49-1 минуте игры. Отличились в игре Лионель Месси (20-я минута) и Антуан Гризманн (74-я минута).

    «Барселоан» набрала 40 баллов и занимает второе место на турнирной таблице. Столько же очков набрал «Реал», но с дополнительными показателями.

    Мадридское «Атлетико» отстает на 10 баллов, «Атлетико» набрал 24 балла и занял 11-е место.

    «Барселона» сыграет в 22-м туре 7 февраля с «Бетисом». Она не проигрывала уже в десяти матчах чемпионата Испании с 5 декабря 2020 года.

    Месси будет судиться с руководством «Барселоны», допустившем утечку данных о его контракте.