Месси юбилейным голом подарил «Барселоне» победу над «Атлетико». Видео

Аргентинец Лионель Месси забил в матче между «Барселоной» и «Атлетико» 650-й гол за время игры за каталонцев гол. Он позволил своей команде выиграть со счетом 2:1 и выйти на второе место в 21-м туре чемпионата Испании по футболу.

Как сообщил ТАСС, встреча состоялась на барселонском стадионе «Камп ноу» без зрителей. Единственный гол «Атлетико» забил Жорди Альба на 49-1 минуте игры. Отличились в игре Лионель Месси (20-я минута) и Антуан Гризманн (74-я минута).

«Барселоан» набрала 40 баллов и занимает второе место на турнирной таблице. Столько же очков набрал «Реал», но с дополнительными показателями.

Мадридское «Атлетико» отстает на 10 баллов, «Атлетико» набрал 24 балла и занял 11-е место.

«Барселона» сыграет в 22-м туре 7 февраля с «Бетисом». Она не проигрывала уже в десяти матчах чемпионата Испании с 5 декабря 2020 года.

Месси будет судиться с руководством «Барселоны», допустившем утечку данных о его контракте.