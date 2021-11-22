Месси и Роналду претендуют на звание лучшего футболиста 2021 года по версии FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала список кандидатов, претендующих на звание лучшего футболиста 2021 года. Победителя объявят на официальной церемонии, которая пройдет 17 января 2022 года.

В список лучших футболистов вошли: нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, вернувшийся из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду», нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холланд, полузащитник клуба «Челси» Жорже Луиз Фрелло Фильо, более известный как Жоржиньо, обладатель звания лучшего футболиста 2020 года, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, нападающий клуба «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе, его новый одноклубник Лионель Месси, еще один представитель парижского клуба, полузащитник Неймар да Силва и нападающий «Ливерпуля Мохамед Салах.

На звание лучшего футбольного тренера претендуют: наставник футболистов клуба «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте, главный тренер сборной Германии Ханси Флик, тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, тренер клуба «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне и главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Голосование проходит в открытом режиме на сайте FIFA до полуночи 10 декабря. По итогам жюри отберет по три финалиста в каждой категории, о которых объявит в начале января 2022 года.