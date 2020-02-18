Месси и Хэмилтон стали спортсменами года по версии Laureus

Лионель Месси в прошлом году играл за „Барселону“. В его зачете победа на чемпионате Испании, где он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 36 голов. Такое же звание после 12 отправленных в сетку мячей он получил на Лиге чемпионов.

В общей сложности, в прошлом сезоне Месси забил 51 мяч получив за это достижение приз «Золотая бутса». В составе сборной Аргентины Месси занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч. Также в прошлом году он получил премию «Золотой мяч».

Льюис Хэмилтон в прошлом сезоне в пятый раз подряд и шестой раз за карьеру победил в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Симона Байлз стала триумфатором на чемпионате мира по гимнастике, где она завоевала пять золотых медалей.

Церемония вручения премии Laureus World Sports Academy прошла в понедельник, 17 февраля, в Берлине. Сначала кандидатов на получение наград отбирают спортивные журналисты, а потом по кандидатам голосуют 50 членов академии.