Месси грозит дисквалификация на 12 матчей за удар по голове соперника

Футболист каталонской команды «Барселона» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию из-за красной карточки. Спортсмена удалили с поля в финале Суперкубка Испании. Дисквалифицировать нападающего могут на срок до 12 игр.

По словам источника As, комитет по соревнованиям может дисквалифицировать футболиста на срок от одного до тех матчей. При этом Месси уже получил автоматическое отстранение на одну игру из-за красной карточки. Если действия спортсмена назовут умышленной агрессией, то дисквалификация может продлиться от четырех до 12 матчей.

Игра «Барселоны» и «Атлетико» из Бильбао проходила 17 января. Команда Месси проиграла соперникам в овертайме со счетом 2:3. На 121-й минуте игры 33-летний аргентинец жестко отмахнулся от форварда «Атлетико» Асьера Вильялибре. В итоге Месси получил красную карточку и был удален с поля.

Для аргентинца это удаление стало первым за 753 официальных матча «Барселоны». В начале января он забил два мяча в матче чемпионата Испании против «Гранады». Это позволило Месси стать первым игроком в испанском первенстве, забившим минимум 10 голов в последних 15 сезонах.