Спорт 10 декабря 2022, 00:03 Месси догнал Батистуту по количеству забитых голов на чемпионатах мира РИА «Новости»

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил десятый гол на чемпионатах мира. Футболист догнал в списке лучших бомбардиров мировых первенств Габриэля Батистуту.

Во время игры с командой Нидерландов Месси забил гол в матче ¼ финала и сделал счет 2:0. Таким образом на счету нападающего 10 забитых мячей на мировых первенствах. По этому показателю он смог сравняться с бывшим форвардом национальной команды Батистутой.

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Для 35-летнего футболиста это уже не первое спортивное достижение по количеству забитых голов. Во время второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре Месси забил восьмой гол на мировых первенствах. Это позволило ему догнать в списке лучших бомбардиров Диего Марадону.

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Ранее капитан португальской сборной Криштиану Роналду завоевал статус первого футболиста, который забил мячи на пяти чемпионатах мира. Он смог поразить ворота соперников восемь раз. По количеству забитых мячей на первом месте находится немецкий спортсмен Мирослав Клозе с 16-ю голами.