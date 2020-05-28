Меркулов попрощался с «Уралом» как Добби из «Гарри Поттера»

Прощание состояло из двух частей. Он выложил фото трудовой книжки на фоне футболки, в которой выходил на фото, а на видео он заменил лицо Добби на свое, к Люциусу Малфою приделал лицо президента «Урала» Григория Иванова.

Источник фото: Instagram

Домовой эльф, прощаясь в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната», сказал: «Хозяин дал Добби носок. Хозяин подарил Добби одежду. И теперь Добби свободен!» Позже футболист этот пост удалил.

Во время беседы с порталом Sports.ru Меркулов не сказал, куда уходит, сославшись на то, что «трансферы любят тишину».

Меркулову 26 лет. В «Урал» он пришел пять лет назад. 14 мая прошлого года защитник попал в расширенный состав национальной сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра. Он давно выразил желание сменить клуб, поэтому зимой его перевели в дубль «Урала».