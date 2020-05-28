    28 мая 2020, 16:04

    Меркулов попрощался с «Уралом» как Добби из «Гарри Поттера»

    Андрей Иванов

    Защитник Михаил Меркулов ушел из Екатеринбургского «Урала». Он попрощался с клубом, цвета которого защищал с 2015 года, оригинальным способом. Он запостил на своей странице в Instagram знаменитую сцену прощания домового эльфа Добби из саги о Гарри Поттере с хозяином Люциусом Малфоем.
    Меркулов попрощался с «Уралом» как Добби из «Гарри Поттера»

    Прощание состояло из двух частей. Он выложил фото трудовой книжки на фоне футболки, в которой выходил на фото, а на видео он заменил лицо Добби на свое, к Люциусу Малфою приделал лицо президента «Урала» Григория Иванова.

    Источник фото: Instagram

    Домовой эльф, прощаясь в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната», сказал: «Хозяин дал Добби носок. Хозяин подарил Добби одежду. И теперь Добби свободен!» Позже футболист этот пост удалил.

    Во время беседы с порталом Sports.ru Меркулов не сказал, куда уходит, сославшись на то, что «трансферы любят тишину».

    Меркулову 26 лет. В «Урал» он пришел пять лет назад. 14 мая прошлого года защитник попал в расширенный состав национальной сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра. Он давно выразил желание сменить клуб, поэтому зимой его перевели в дубль «Урала».