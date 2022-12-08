Спорт 08 декабря 2022, 17:44 Mercedes намерен продлить договор с Хэмилтоном

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф сообщил о планах продлить контракт с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Об этом сообщило РИА ФАН.

Контракт пилота с Mercedes истекает в конце следующего года. По словам Вольффа, вопрос о продлении соглашения планируется обсудить в ближайшее время. Он подчеркнул, что у команды нет причин прекращать сотрудничество с Хэмилтоном.

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«Важнейшее качество Льюиса — его постоянное стремление побеждать. Он великий спортсмен, очень целеустремленный и работоспособный», — обозначил Вольфф.

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