«Меня так колошматило». Чемпионка мира по спортивной гимнастике Мельникова рассказала об эмоциях перед соревнованиями | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 03:09 «Меня так колошматило». Чемпионка мира по спортивной гимнастике Мельникова рассказала об эмоциях перед соревнованиями Спортивная гимнастка Мельникова рассказала об эмоциях перед соревнованиями РИА «Новости»

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Чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова за годы своей спортивной карьеры уже не раз выступала на международных соревнованиях, но каждый раз перед выходом ей приходится справляться с волнением. Об этом она рассказала в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

«Я помню, что в детстве у меня всегда очень сильно потели ладошки. На каком-то соревновании у нас было задание повиснуть на брусьях и продержать уголок. Я повисла, а потом соскользнула и упала из-за того, что у меня очень сильно вспотели ладошки», — поделилась Мельникова.

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По ее словам, она до сих пор волнуется перед каждым выступлением, так как всегда хочет достойно выполнить свою программу.

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«Еще дополнительное волнение появляется, когда ты не совсем хорошо готов к соревнованиям», — отметила гимнастка.

Первые взрослые соревнования спортсменки прошли в 2016 году в Швейцарии. Тогда проходил чемпионат Европы.

«Я помню, что меня так колошматило перед соревнованиями, что я не могла заснуть всю ночь. Я прокручивала в голове все комбинации», — рассказала девушка.

Она пояснила, что гимнасты перед сном представляют комбинации в голове и не засыпают, пока в своем воображении не упадут и не исправят каждый элемент программы.