Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился с «Советским спортом» ожиданиями от предстоящего матча своих бывших подопечных с московским «Спартаком».

«Это Кубок, поэтому все непредсказуемо. Меня не удивит любой результат матча», — признался Силкин.

По его словам, сейчас у «Динамо» идет становление команды, и ее надо строить на своих игроках. При этом он признал, что легионеры также нужны, но такие, кто будет играть в основном составе и тащить за собой команду.

«А не те, кто сидит на лавке, да еще и обижается. Это просто деньги на ветер», — добавил собеседник издания.