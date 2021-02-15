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    15 февраля 2021, 21:58

    «Меня не удивит любой результат». Силкин — о матче «Динамо» со «Спартаком»

    Артур Блянихов

    Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился с «Советским спортом» ожиданиями от предстоящего матча своих бывших подопечных с московским «Спартаком».

    «Это Кубок, поэтому все непредсказуемо. Меня не удивит любой результат матча», — признался Силкин.

    По его словам, сейчас у «Динамо» идет становление команды, и ее надо строить на своих игроках. При этом он признал, что легионеры также нужны, но такие, кто будет играть в основном составе и тащить за собой команду.

    «А не те, кто сидит на лавке, да еще и обижается. Это просто деньги на ветер», — добавил собеседник издания.