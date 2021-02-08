«Меня не сожрать»: Губерниев ответил ветеранам биатлона на обвинения в оскорблениях

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на открытое письмо ветеранов биатлона, обвинивших его в оскорблениях в адрес прославленных спортсменов. Губерниев заявил, что ему стыдно за тех, кто инициировал это обращение.

Спортивный комментатор заявил, что обращение в его адрес напомнило ему коллективные письма советских времен.

«Травили Зощенко, Ахматову, Пастернака, Солженицына, Сахарова. Сейчас, когда я это читаю, понимаю, что традиции живы», — признался Губерниев.

Журналист сказал, что ему нечего доказывать тем, кто обвинил его в оскорблениях спортсменов.

«Сплошное вранье, лицемерие, перевирание фактов. У меня честная работа. Таким людям меня не сожрать. Я у них встану как в горле кость и буду продолжать делать работу, которая нужна моей стране и миллионам поклонников биатлона», — сообщил Губерниев в комментарии изданию «Спорт-Экспресс».

Комментатор рассказал, что когда решил связаться с мастерами спорта, указанными в качестве авторов письма, выяснилось, что некоторые из них не имеют к нему никакого отношения.

«Алябьев в ужасе от того, что происходит — даже извинился. Привалов мне сказал, что он ничего не подписывал», — сказал он.

Открытое письмо к Губерниеву было опубликовано на сайте четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.