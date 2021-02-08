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    08 февраля 2021, 18:02

    «Меня не сожрать»: Губерниев ответил ветеранам биатлона на обвинения в оскорблениях

    Александр Блинов

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на открытое письмо ветеранов биатлона, обвинивших его в оскорблениях в адрес прославленных спортсменов. Губерниев заявил, что ему стыдно за тех, кто инициировал это обращение.

    Спортивный комментатор заявил, что обращение в его адрес напомнило ему коллективные письма советских времен.

    «Травили Зощенко, Ахматову, Пастернака, Солженицына, Сахарова. Сейчас, когда я это читаю, понимаю, что традиции живы», — признался Губерниев.

    Журналист сказал, что ему нечего доказывать тем, кто обвинил его в оскорблениях спортсменов.

    «Сплошное вранье, лицемерие, перевирание фактов. У меня честная работа. Таким людям меня не сожрать. Я у них встану как в горле кость и буду продолжать делать работу, которая нужна моей стране и миллионам поклонников биатлона», — сообщил Губерниев в комментарии изданию «Спорт-Экспресс».

    Комментатор рассказал, что когда решил связаться с мастерами спорта, указанными в качестве авторов письма, выяснилось, что некоторые из них не имеют к нему никакого отношения.

    «Алябьев в ужасе от того, что происходит — даже извинился. Привалов мне сказал, что он ничего не подписывал», — сказал он.

    Открытое письмо к Губерниеву было опубликовано на сайте четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.