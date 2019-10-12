Менеджеры Нурмагомедова и лучшего бойца UFC устроили потасовку

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз устроил потасовку во время турнира Лиги профессиональных бойцов (Professional Fighting League, PFL), проходившем в Лас-Вегасе.

Как сообщило издание MMA Junkie, Абдель-Азиз подрался с Абе Кавой — вице-президентом First Round Management. Эта компания представляет интересы победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джона Джонса.

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Инцидент произошел 11 октября в гостинице, где проходили соревнования. Свидетели потасовки рассказали, что драка известных менеджеров продолжалась недолго.

Одного из участников потасовки задержали полицейские. Вскоре он был отпущен. В полиции не уточнили, кто именно был задержан.

Абдель-Азиз возглавляет компанию Dominance MMA. Помимо Хабиба Нурмагомедова, он представляет интересы Марлона Мораеса, Фрэнки Эдгара и других бойцов.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Джонс — абсолютный чемпион UFC без учета весовых категорий.