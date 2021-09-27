Менеджер Усика оценил его гонорар за бой с Джошуа

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, оценил размер его гонорара за выигранный бой с британским бойцом Энтони Джошуа. По его словам, это была самая большая сумма в его карьере.

Об этом Красюк сообщил ТАСС. Точную сумму он называть не стал. Издание Mirror 22 сентября сообщило, что Усик может получить за встречу с Джошуа не менее 3,5 миллионов евро. Возможно, эта сумма увеличится до 5,8 миллиона.

Поединок между британцем и украинцем состоялся в ночь на 26 сентября в Лондоне. Усик победил по результатам 12 раундов единогласным решением всех судей.

При любом исходе боя Энтони Джошуа должен был получить 15 миллионов фунтов.