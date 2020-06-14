Менеджер Нурмагомедова оскорбил Конора Макгрегора

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз нелестно прокомментировал решение ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры.

Представитель Нурмагомедова заявил, что бывший чемпион UFC мог бы провести поединок с Тони Фергюсоном или Хорхе Масвидалем.

«Завершение карьеры? Да он все та же проститутка, ему просто нужно внимание», — цитирует издание TMZ Абдель-Азиза.

Конор Макгрегор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Ирландец провел в профессиональной карьере 26 поединков, их них победу он одержал в 22 боях, в других четырех спортсмен потерпел поражения. За все время выступления в MMA ирландец два раза заявлял об уходе из спорта.

Российский боец смешанных единоборств и действующий чемпион Bellator Александр Шлеменко уверен в том, что слова ирландца об уходе ни что иное, как очередная попытка привлечь к себе внимание. Шлеменко рассказал «360», что не относится серьезно к словам Макгрегора, и что скоро «мы услышим, что Конор возвращается».