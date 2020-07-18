Менеджер Нурмагомедова рассказал о будущей карьере бойца

Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гейджи в 2020 году.

«Сердце Хабиба разбито, но, в конце концов, его отец рассчитывал, что он продолжит биться за наследие в спорте», — уверен менеджер бойца.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил соболезнования Нурмагомедову. При этом он отметил, что организация специально не спрашивала о будущих выступлениях, чтобы дать россиянину время пережить утрату.

Планируется, что чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов сразится с претендентом на пояс Гейджи осенью 2020 года. Американец обладает временным титулом, который он завоевал благодаря победе над соотечественником Тони Фергюсоном.

Ранее появились слухи о завершении карьеры Нурмагомедова. Менеджер спортсмена назвал их ложью.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. Он дважды защитил чемпионский пояс UFC.

Отец бойца заслуженный тренер Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. Ему было 57 лет. Мужчину госпитализировали в апреле, у него выявили коронавирус. Причина смерти — осложнения, вызванные COVID-19. Похороны состоялись 4 июля в селе Кироваул.