Менеджер Нурмагомедова перечислил три условия для проведения боя с Сен-Пьером

Абдель-Азиз признался, что Сен-Пьер является величайшим бойцом всех времен и его очень хорошим другом. Если он хочет провести бой с Хабибом, то, по словам менеджера Нурмагомедова, он должен сделать три вещи: взять трубку, позвонить либо ему либо главе UFC Дане Уайту и попросить о проведении поединка.

«Дана уважает Жоржа Сен-Пьера, он ему очень нравится. А Уайту мало кто нравится», — заметил Абдль-Азиз.