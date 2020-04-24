Менеджер Нурмагомедова перечислил три условия для проведения боя с Сен-Пьером
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз обозначил три условия для проведения поединка россиянина с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщила «Газета.ru».
Абдель-Азиз признался, что Сен-Пьер является величайшим бойцом всех времен и его очень хорошим другом. Если он хочет провести бой с Хабибом, то, по словам менеджера Нурмагомедова, он должен сделать три вещи: взять трубку, позвонить либо ему либо главе UFC Дане Уайту и попросить о проведении поединка.
«Дана уважает Жоржа Сен-Пьера, он ему очень нравится. А Уайту мало кто нравится», — заметил Абдль-Азиз.