Менеджер Нурмагомедова назвал его гонорар за публичные выступления

По данным Forbes, Нурмагомедов получается около 78 тысяч долларов за выступление перед публикой. Менеджер прокомментировал эту информацию.

«Это не совсем так. Его заработок за выступление составляет минимум 300 тысяч долларов в день», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Напомним, 31-летний Хабиб Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним соперником россиянина был Дастин Порье, потерпевший поражение в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года.

Следующим соперником Хабиба станет Джастин Гэтжи, бой планируется провести в 19 сентября 2020 года. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA.

Ранее сообщалось, что Хавьер Мендес, тренер Нурмагомедова, считает, что россиянин может не дать реванш Конору Макгрегору.