Менеджер Нурмагомедова намекнул на еще один бой
Али Абдель-Азиз написал в Twitter короткое сообщение: «30-0». В комментариях цифру сразу же связали с количеством боев Нурмагомедова. В октябре он выиграл у американца Джастина Гейджи, заработав в свою копилку 29-ю победу. Ранее спортсмен говорил, что хотел бы добиться рекорда в 30 побед без единого поражения. Пользователи стали обсуждать, что пост менеджера Нурмагомедова как раз говорит о 30 боях без поражений.
«Да! Я хочу увидеть еще один бой Хабиба», — написал один из подписчиков.
«Хабиб возвращается?» — задался вопросом другой.
«Это была бы самая лучшая новость под конец неудачного года», — подчеркнули в комментариях.
Нурмагомедов заявил о завершении карьеры сразу после встречи с Гейджи. После смерти отца боец пообещал матери, что больше не будет драться. При этом в СМИ стали появляться сообщения, что россиянин может вернуться в октагон. Его отец мечтал, чтобы его наследник не просто стал чемпионом UFC, а довел свой рекорд до 30 побед подряд и только после этого ушел.