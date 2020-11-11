Менеджер Нурмагомедова намекнул на еще один бой

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов остался непобежденным и заявил о завершении своей профессиональной карьеры. Несмотря на это, его менеджер намекнул в соцсети на еще один поединок борца.

Али Абдель-Азиз написал в Twitter короткое сообщение: «30-0». В комментариях цифру сразу же связали с количеством боев Нурмагомедова. В октябре он выиграл у американца Джастина Гейджи, заработав в свою копилку 29-ю победу. Ранее спортсмен говорил, что хотел бы добиться рекорда в 30 побед без единого поражения. Пользователи стали обсуждать, что пост менеджера Нурмагомедова как раз говорит о 30 боях без поражений.

«Да! Я хочу увидеть еще один бой Хабиба», — написал один из подписчиков.

«Хабиб возвращается?» — задался вопросом другой.

«Это была бы самая лучшая новость под конец неудачного года», — подчеркнули в комментариях.

Нурмагомедов заявил о завершении карьеры сразу после встречи с Гейджи. После смерти отца боец пообещал матери, что больше не будет драться. При этом в СМИ стали появляться сообщения, что россиянин может вернуться в октагон. Его отец мечтал, чтобы его наследник не просто стал чемпионом UFC, а довел свой рекорд до 30 побед подряд и только после этого ушел.