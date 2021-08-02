Менеджер Нурмагомедова пренебрежительно отозвался о Макгрегоре. Видео

Ирландца Конора Макрегора нельзя считать достойным соперником. Он вновь связался с наркотиками. Ему нужно вылечить и разобраться со своей жизнью. Говорить о новой встрече бойцов совершенно бессмысленно

Менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ответил на вопрос журналиста ESNEWS можно ли ждать матча-реванша между соперниками в ближайшее время.

«Брат, Конор теперь вообще не боец высокого уровня. Он снова полюбил наркотики. Ему нужно пройти реабилитацию и поработать над своей жизнью. Драться ему теперь незачем», — ответил Абдель-Азиз.

Конор МакГрегор не будет драться в ближайшее время после того, как сломал ногу в бою с Дастином Порье на UFC 264. Однако он не теряет времени даром, и продолжает высказываться о Нурмагомедове в соцсетях. Хабиб не реагирует на его колкости. Похоже, что они имеют совершенной разный вес в спорте и в ближайшее время реванш между ними не произойдет.

Нурмагомедов после победы Порье написал, что добро должно побеждать зло. В ответ Макгрегор сравнил ковид с добром, а его умершего от этой инфекции отца со злом. Затем он удалил твит.