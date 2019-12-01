Менеджер Хабиба пошутил над предстоящим боем Макгрегора

Руководитель менеджерской компании Dominance MMA, которая представляет интересы российского бойца Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз на своей странице в Instagram пошутил над бойцом Конором Макгрегором. Менеджер опубликовал картинку, где ирландец на смартфоне выбирает легкий режим для боя с американцем Дональдом Серроне.

В подписи к снимку Абдель-Азиз подписал, что для Макгрегору нужно выбрать соперника поопаснее. К примеру, Джастина Гэтжи.

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«С Джастином либо он тебя, либо ты его», — написал менеджер и отметил, что на встрече Макгрегора с Серроне он ставит на победу американца.

Встреча Конора Макгрегора и Дональда Серроне запланирована на 18 января следующего боя. На счету американца 23 победы. Макгрегор бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В своем последнем бою он проиграл Хабибу Нурмагомедову, который защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе.

Накануне американский боксер Майк Тайсон заявил, что зрители были бы рады увидеть новый бой Макгрегора и Нурмагомедова. Однако он подчеркнул, что шансов у ирландца на победу нет.