Менеджер Хабиба пошутил над предстоящим боем Макгрегора
В подписи к снимку Абдель-Азиз подписал, что для Макгрегору нужно выбрать соперника поопаснее. К примеру, Джастина Гэтжи.
Тайсон предрек Макгрегору поражение в случае повторной схватки с НурмагомедовымПодробнее
«С Джастином либо он тебя, либо ты его», — написал менеджер и отметил, что на встрече Макгрегора с Серроне он ставит на победу американца.
Встреча Конора Макгрегора и Дональда Серроне запланирована на 18 января следующего боя. На счету американца 23 победы. Макгрегор бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В своем последнем бою он проиграл Хабибу Нурмагомедову, который защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе.
Накануне американский боксер Майк Тайсон заявил, что зрители были бы рады увидеть новый бой Макгрегора и Нурмагомедова. Однако он подчеркнул, что шансов у ирландца на победу нет.