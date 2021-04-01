Менеджер боксера Поветкина высказался против продолжения карьеры бойца

Официальный представитель Александра Поветкина рассказал, что боксеру следует закончить профессиональную карьеру. Он считает, что возраст уже берет свое. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Кроме Саши, никто не может принять решение о завершении карьеры. На его месте я бы завершил карьеру, но я нахожусь на своем месте, а он на своем», — сказал Дмитрий Иванов.

«Газета.ru» отметила, что Иванов отметил возможность третьего боя с Уайтом, однако сказал, сейчас рано об этом говорить.

Ранее, 28 марта, Поветкин бился против британца Диллиана Уайта. В четвертом туре Уайт победил, отправив соперника в нокаут. В итоге российский спортсмен потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).