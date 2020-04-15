Мендес: брат Хабиба может стать новым чемпионом UFC
Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес оценил перспективы двоюродного брата бойца Умара в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Специалиста процитировала «Газета.ru».
По словам Мендеса, 24-летний Умар демонстрирует яркую ударную технику и является полной противоположностью Хабибу. По его мнению, спортсмен может стать открытием для UFC.
«Правильные бои, планомерное развитие карьеры — и этот парень сможет стать новым чемпионом», — допустил он.