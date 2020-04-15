    15 апреля 2020, 18:48

    Мендес: брат Хабиба может стать новым чемпионом UFC

    Артур Блянихов

    Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес оценил перспективы двоюродного брата бойца Умара в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Специалиста процитировала «Газета.ru».

    По словам Мендеса, 24-летний Умар демонстрирует яркую ударную технику и является полной противоположностью Хабибу. По его мнению, спортсмен может стать открытием для UFC.

    «Правильные бои, планомерное развитие карьеры — и этот парень сможет стать новым чемпионом», — допустил он.