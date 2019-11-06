Мемфис Делай получил травму и может пропустить матч «Лиона» с «Зенитом»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия рассказал о травме голландца Делая. Боль в области бедра футболист почувствовал во время матча с «Бенфикой». Тогда он попросил о замене.

Сроки восстановления после травмы пока не уточняются.

Матч между «Зенитом» и «Лионом» состоится в Санкт-Петербурге 27 ноября.