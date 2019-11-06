Мемфис Делай получил травму и может пропустить матч «Лиона» с «Зенитом»
Нападающий французского ФК «Лион» Мемфис Делай выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Повреждение может стоить ему участия в решающем матче группового этапа Лиги Чемпионов, сообщила «Свободная пресса».
Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия рассказал о травме голландца Делая. Боль в области бедра футболист почувствовал во время матча с «Бенфикой». Тогда он попросил о замене.
Сроки восстановления после травмы пока не уточняются.
Матч между «Зенитом» и «Лионом» состоится в Санкт-Петербурге 27 ноября.