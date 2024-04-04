Спорт 04 апреля 2024, 14:39 Мележиков рассказал, что на посту директора РПЛ будет отвечать за операционную деятельность

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Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков в беседе с изданием RT рассказал, что на посту исполнительного директора Российской премьер-лиги будет отвечать за операционную деятельность.

По его словам, в организации собрана сильная команда менеджеров, и ему в составе этой команды хотелось бы обеспечивать координацию по всем направлениям.

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«Задача полностью обеспечить координацию по всем направлениям. Чтобы президент лиги сконцентрировался на более важных вопросах», — сообщил Мележиков.