Мейвезер вернется на ринг и подерется с блогером Логаном Полом

Непобежденный суперчемпион Флойд Мейвезер вернется на ринг, чтобы устроить поединок с американским блогером Логаном Полом. Об этом написал сайт News.ru.

В соцсетях сразу же заявили, что бой Мейвезер — Пол ударит по репутации бокса: чемпионы не должны драться с блогерами. Однако прошедший на той неделе бой Джейка Пола с бойцом UFC Беном Аскреном попал в топ-10 самых кассовых событий в истории бокса. Участники заработали 1,5 миллиона долларов только на платных трансляциях.

Логан Пол попробует 5 июня первым победить Мейвезера.

Логан и Джейк Пол — популярные в США ютуберы, которые недавно начали боксировать. Младший брат побил бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена, а еще бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. Он мечтает стать чемпионом мира по боксу.

«Деонтей Уайлдер начал заниматься боксом в 21 и стал лучшим в мире, а я — в 20, так почему я не смогу стать чемпионом?» — заявил он.

В активе Логана один бой — против блогера KSI, который он проиграл решением судей. Тот поединок организовывал один из самых влиятельных промоутеров мира — Эдди Хирн. Общий доход от соревнования составил 175 миллионов евро.

Бой Мейвезера с Логаном Полом должен был состояться 20 февраля, но его перенесли из-за пандемии. Еще до этой новости бой побил все рекорды по предварительным продажам платных трансляций.