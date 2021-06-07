Мейвезер не смог победить блогера Логана Пола в выставочном поединке

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и звезда YouTube Логан Пол провели бой в Майами. Но после восьми раундов они так и не смогли выявить победителя.

Встреча прошла на арене Hard Rock Stadium. Поединок был выставочным, так как Пол оказался гораздо тяжелее Мейвезера. Кроме того, блогер на 15 сантиметров выше своего соперника.

Схватка проходила без боковых рефери, то есть для победы боксеру нужно было отправить Логана в нокаут. Но они отбоксировали все восемь раундов и разошлись миром. Флойд так и не смог поймать ударом своего оппонента.

Бой не пошел в профессиональные рекорды спортсменов и был завершен без объявления судейского решения.

По данным Sporting News, Мейвезер после этого боя получит 10 миллионов долларов, а также 50% от продаж платных трансляций (PPV). Блогер заработает 250 тысяч долларов и 10 процентов от PPV.