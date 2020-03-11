    11 марта 2020, 20:25

    Мейвезер намерен биться с Хабибом в следующем поединке

    Артур Блянихов

    Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер объявил своего следующего соперника. По его словам, это чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, передает «Газета.ru».

    «Если я могу развлечь мир и повеселиться сам, заработав при этом 600 миллионов долларов, то почему бы и не подраться с Нурмагомедовым и Конором Макгрегором?» — задался вопросом боксер.

    Спортсмен заметил, что должен заботиться о своем доме и обеспечении детей, поэтому вышеупомянутая сумма будет не лишней.

    «В конце концов, когда деньги поступят на мой счет, мои дети скажут: „Папа, мы тобой гордимся“», — продолжил спортсмен.

    Он пообещал, что будет драться в следующем бою с Хабибом Нурмагомедовым.

    По данным издания, три года назад Мейвезер отправил в нокаут бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

    В свою очередь боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон во время интервью послал Нурмагомедова и указал на то, что тот размяк.

    «Он столько отсутствовал, зарабатывал деньги», — напомнил Фергюсон.