Мейвезер намерен биться с Хабибом в следующем поединке

«Если я могу развлечь мир и повеселиться сам, заработав при этом 600 миллионов долларов, то почему бы и не подраться с Нурмагомедовым и Конором Макгрегором?» — задался вопросом боксер.

Спортсмен заметил, что должен заботиться о своем доме и обеспечении детей, поэтому вышеупомянутая сумма будет не лишней.

«В конце концов, когда деньги поступят на мой счет, мои дети скажут: „Папа, мы тобой гордимся“», — продолжил спортсмен.

Он пообещал, что будет драться в следующем бою с Хабибом Нурмагомедовым.

По данным издания, три года назад Мейвезер отправил в нокаут бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

В свою очередь боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон во время интервью послал Нурмагомедова и указал на то, что тот размяк.

«Он столько отсутствовал, зарабатывал деньги», — напомнил Фергюсон.