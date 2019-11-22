Мэйвезер намекнул на свое возвращение в бокс
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер на своей странице в Instagram намекнул на свое возвращение на профессиональный ринг. Об этом сообщила «Газета.ru».
42-летний боец выложил в соцсети снимок в боксерских перчатках, сопроводив фото подписью: «Возвращаюсь после перерыва в 2020 году».
По данным издания, последняя схватка боксера состоялась два года назад. Тогда его противником был ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Уточняется, что за свою профессиональную карьеру Мэйвезер победил во всех 50 поединках.