Спорт 17 ноября 2023, 17:35 Мэйуэзер проведет повторный бой с внуком босса мафии Готти в феврале Боксер Мэйуэзер проведет повторный поединок с Готти на Супербоуле Javier Rojas/Keystone Press Agency

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Повторный поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и внуком босса мафии Джоном Готти III пройдет в феврале. Об этом спортсмен сообщил в соцсети Instagram*.

Встреча состоится в Лас-Вегасе в рамках недели Супербоула — главного матча сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

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Первый бой Мэйуэзера и Готти прошел в июне и завершился потасовкой. Внук босса мафии проигнорировал решение рефери остановить поединок и продолжил нападать на соперника. Это стало причиной беспорядков на ринге.

В итоге Готти дисквалифицировали на полгода. Он является внуком Джона Готти, который был главой семьи Гамбино нью-йоркской мафии. Мэйуэзер остается непобежденным боксером. На его счету 50 побед.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу из России Олег Саитов ранее перечислил самых необычных спортсменов в кулачных боях. В список попали Мухаммед Али, Майк Тайсон и Джордж Форман.

*Instagram — социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.