«МегаФон» назвал самый популярный вид спорта у россиян на зимних Играх в Пекине

Зимняя Олимпиада стала важным событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая превысила количество зрителей других программ в четыре раза. Такой вывод сделали специалисты «МегаФон ТВ» после анализа просмотров спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине смотрели на 25% больше зрителей, чем открытие летних Игр в Токио.

«Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. На него пришлось 25% от общего числа просмотров Игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии», — отмечается в пресс-релизе «МегаФона».

Источник фото: пресс-служба «МегаФона»

На втором месте по популярности — фигурное катание (14%), на третьем — биатлон (10%). Далее следуют лыжные гонки (7%) и керлинг (6%). Последний больше всего любят смотреть в Республике Алтай и Чукотском автономном округе. Только в этих субъектах РФ керлинг занял второе место, уступив хоккею. Меньше всего россияне наблюдали за соревнованиями по скелетону.

Больше всего времени на просмотр Олимпиады тратили жители Кировской области, за ними следует Вологодская область, далее — Удмуртия.

Зрители готовы были следить за любимыми видами спорта даже в неудобное время. Например, пять из 10 самых популярных в Москве и Подмосковье передач шли утром или днем в рабочие дни. Трансляция финала по хоккею началась в 07:00 по московскому времени в воскресенье и собрала больше всего просмотров.