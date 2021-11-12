«МегаФон» и «Аэрофлот» организуют специальный рейс для болельщиков на решающий матч сборной России в отборе к ЧМ

«МегаФон» и «Аэрофлот» решили поддержать сборную России на решающем отборочном матче к ЧМ-2022. Игра состоится 14 ноября в Сплите.

Компании организуют специальный рейс в Хорватию для 180 любителей футбола. Поддержать команду летят легенды российского футбола Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, Алексей Смертин, популярные блогеры и болельщики, участвовавшие в конкурсах мобильного оператора.

Коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон напомнил, что компания уже на протяжении многих лет является стратегическим партнером российского футбола и телеком-партнером сборной страны. Сейчас из-за действующих ограничений у болельщиков становится все меньше возможностей сопровождать сборную на выездах, отметил он.

«Мы понимаем ценность поддержки для сборной, поэтому вместе с „Аэрофлотом“ организовали этот рейс, чтобы дать возможность фанатам футбола поддержать свою команду во время решающего матча», — сказал Вольфсон.

Заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу ПАО «Аэрофлот» Андрей Панов добавил, что перевозчик традиционно поддерживает российский спорт и является многолетним партнером РФС. «Отрадно, что в непростой период пандемии мы можем подарить российским болельщикам частичку глобального спортивного праздника», — добавил он.

Сборные России и Хорватии встретятся 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Если россияне победят, то команда выйдет в финальный этап чемпионата мира с первого места в группе.

Накануне подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Кипра со счетом 6:0. Россия лидирует в своей отборочной группе с 22 очками, Хорватия на втором месте с 20 очками.