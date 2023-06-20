20 июня 2023, 12:52
Медведя выбрали талисманом Евро-2024 в Германии
УЕФА: медведь стал талисманом Евро-2024 по футболу в Германии
УЕФА представил маскота Евро-2024 в Германии. Им стал плюшевый медвежонок. Об этом сообщили на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Талисман отдает дань уважения популярной детской плюшевой игрушке, которая, как говорят, появилась в Германии в начале XX века», — уточнили в заявлении.
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В УЕФА отметили, что мишка сможет вдохновить 10 миллионов детей европейских стран быть активными. Девиз маскота #MakeMoves — двигайся. Он будет призывать школьников играть в спортивные игры и больше времени уделять физкультуре.
В течение двух недель на сайте УЕФА можно выбрать имя талисману. Среди вариантов: Альберт, Бернардо, Бернхардт, Херци фон Бер.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Игры чемпионата состоятся в десяти городах Германии.
В воскресенье болельщик во время игры сборной Португалии в отборочном матче Чемпионата Европы-2024 выбежал на поле и поклонился Криштиану Роналду.
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