Медведевой и Загитовой посоветовали уйти из спорта

«Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», — заявил спортсмен.

«Я соревнуюсь сама с собой»: Алина Загитова о выступлении в Японии Подробнее

По мнению Костомарова, Загитова не сможет выполнять прыжки из актива других фигуристок. Спортсменка не исполняет тройной аксель, четверные прыжки. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок девушка проиграет им. Более высоких результатов от нее ждать не стоит, уверен олимпийский чемпион.

Загитова заняла четвертое место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Японии. Она набрала 66,84 балла — это худший результат в ее карьере. На первую ступень пьедестала встала другая россиянка — Алена Косторная, которая установила мировой рекорд с 85,04 балла. До нового поколения отечественных фигуристок никто не исполнял таких сложных программ.

Сейчас у Загитовой довольно плотный график. Помимо соревнований она выступает в ледовых шоу, планирует участвовать в открытии катка на Красной площади. Однако Костомаров напомнил, что это не такая уж и большая нагрузка. Тем более раз Загитова так решила, значит, новые обязанности не мешают ей готовиться к соревнованиям. Правда, олимпийский чемпион не понимает необходимости в дополнительных занятиях, но положился на выбор девушки.