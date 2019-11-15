Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве

В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла. Она не допустила ошибок, и получила от судей 76,93.

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Как сообщил «Чемпионат», второе место заняла Александра Трусова, которая вместо риттбергера выполнила каскад с тройным лутцем тулуп. Она заработала 74,21 балла, понизив свой личный рекорд на 0,7 балла.

На третьем месте оказалась американка Мэрайя Бэлл, также допустившая ошибки и получившая 76,11 балла.

Еще одна россиянка Станислава Константинова заняла только 11 место, набрав 54,36 балла.

Евгения Медведева заявила РИА «Новости», что выполнила задачу первого дня этапа Гран-при, чисто откатав короткую программу.

«Конечно, я рада. Для меня волнительно выступать на родине, будь то этап Гран-при, чемпионат Европы или России. У меня всегда ощущения чуть иные. Нервничала, но справилась, я довольна, (тренер) Брайан (Орсер) доволен, (тренер) Трейси (Уилсон) довольна. Задачу на сегодня выполнила», — призналась фигуристка.