Фигуристка Медведева упала во время сложного прыжка: кадры выступления

Российская фигуристка Евгения Медведева неудачно выступила на Гран-при Канады. Она упала, чем не только испортила номер, но и расстроила своего тренера Брайана Орсера. В итоге Медведева не вошла даже в пятерку лучших.

Фигуристка выступала во время проката короткой программы на «Скейт Канада» в Келоуне. Она исполняла номер, поставленный Ильей Овербухом, под песню Muse. Сначала спортсменка ошиблась на двойном акселе. Исполняя тройной лутц, фигуристка упала. Она проехалась по льду и врезалась в бортик. Нечисто выполненный прыжок, четвертый по счету, смазал все выступление, и судьи оценили его в 62,89 балла.

«Женщина должна быть немножко завистливой». Медведева рассказала о мальчиках, музыке и любви к России Подробнее

Брайан Орсер позднее рассказал, что его подопечная очень расстроилась. «Мы оба ошеломлены — не ожидали такого. Она старалась, тренировалась как никогда. Конечно, Женя будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», — сказал тренер Медведевой ТАСС.

Впрочем, он добавил, что фигуристка продолжит бороться. Одиночницы покажу произвольные программы в ночь на 27 октября.

Другая россиянка, участвовавшая в турнире, — Александра Трусова — обошла Медведеву и получила 74,44 балла. Так она заняла третье место. Еще одна спортсменка из России Серафима Саханович почти догнала Медведеву — у нее 62,63 балла.

Первое место досталось японке Рике Кихире с 81,35 балла, а второе — южнокорейской спортсменке Ен Ю с 78,22 балла.