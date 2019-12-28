Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира досрочно завершила тренировку в день проката произвольной программы. Она исполнила лишь один элемент и покинула лед.

На этих соревнованиях у Медведевой сломался конек. Она попыталась найти ему замену в Красноярске, но не смогла подобрать подходящий инвентарь. Спортсменка продолжила выступать в старом коньке — его перемотали скотчем и дополнительно зашнуровали. После короткой программы фигуристка занимала пятое место с 71,08 балла. Официального подтверждения того, что Медведева не будет продолжать выступление, пока нет.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в эти дни в Красноярске. Перед произвольной программой на первой строчке турнирной таблицы расположилась победительница Финала Гран-при в Турине Алена Косторная. В короткой программе она набрала 89,86 балла.