    28 декабря 2019, 14:57

    Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

    Андрей Иванов

    Фигуристка Евгения Медведева не будет продолжать участие в чемпионате России в Красноярске. Ее фамилии нет в списке участниц в произвольной программе. Об этом сообщил сайт Sport24.
    Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

    Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира досрочно завершила тренировку в день проката произвольной программы. Она исполнила лишь один элемент и покинула лед.

    На этих соревнованиях у Медведевой сломался конек. Она попыталась найти ему замену в Красноярске, но не смогла подобрать подходящий инвентарь. Спортсменка продолжила выступать в старом коньке — его перемотали скотчем и дополнительно зашнуровали. После короткой программы фигуристка занимала пятое место с 71,08 балла. Официального подтверждения того, что Медведева не будет продолжать выступление, пока нет.

    Чемпионат России по фигурному катанию проходит в эти дни в Красноярске. Перед произвольной программой на первой строчке турнирной таблицы расположилась победительница Финала Гран-при в Турине Алена Косторная. В короткой программе она набрала 89,86 балла.