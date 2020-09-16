Медведева рассказала о возвращении к Тутберидзе

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева уже начала тренировку с Этери Тутберидзе в рамках подготовки к выступлению на Кубке России. В беседе с Первым каналом она рассказала о том, как вернулась к бывшему тренеру и о реакции Брайана Орсера.

Медведева заявила, что благодарна своему канадскому тренеру Брайану Орсеру за всю работу, которую он проделал за два года, а также за то, что отнесся с пониманием к ее решению.

«Мы сохранили с ним хорошие и теплые отношения, никаких конфликтов, рада, что так получилось», — подчеркнула Медведева. Она отметила, что с Этери Тутберидзе у нее теперь все хорошо.

«Мы встретились, поговорили. Сегодня начали работу», — поделилась она.

В среду, 16 сентября, в СМИ появилась информация, что Медведева после двухлетнего перерыва вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала ранее 11 лет. Они расстались в 2018 году, после Олимпийских игр.

Как напомнила газета «Известия», тогда Медведева переехала в Канаду, где начала тренироваться у Брайана Орсера. Позже стало известно, что причиной расставания стал конфликт между Тутберидзе и ее подопечной. При этом сами они это не подтвердили. Медведева отметила, что поменяла тренера ради того, чтобы больше проявлять себя. Тутберидзе сообщения о конфликте отрицала и говорила, что причины расставания были другими.