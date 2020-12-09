Медведева пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева пропустит национальный чемпионат в этом году. Она восстанавливается после травмы. По этой же причине в соревнованиях не будет участвовать Артур Даниелян.

«Даниелян и Медведева не выступят на чемпионате России, так как не будут к нему готовы, они восстанавливаются (после травм — прим. ред.)», — приводит РИА «Новости» слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

Медведева не участвовала ни в каких соревнованиях в последнее время. Она лечит хроническую травму спины, пишет «Газета.ru». Даниелян осенью перенес операцию на голеностопе в клинике в Мюнхене. 16-летний спортсмен пока не выходил на лед в этом сезоне.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в этом году с 24 по 27 декабря в Челябинске.

В конце ноября СМИ сообщили, что медики выявили у Медведевой COVID-19 и она отправилась на карантин.