Медведева появится на обложке Maxim

Героиней очередного выпуска мужского журнала Maxim стала российская фигуристка Евгения Медведева. Об этом написала «Газета.ru».

Выпуск журнала с Медведевой поступит в продажу 1 апреля. Фигуристка предстала в фотосессии в нескольких образах. На одних снимках она позирует в купальнике, на других фото спортсменка снята лишь частично одетой.

Отмечается, что это не первый раз, когда российские фигуристки появляются на страницах журнала в полуобнаженном виде. В прошлом году героиней мартовского выпуска стала Елизавета Туктамышева.