Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соперника из Болгарии Григора Димитрова и вышел в финал Открытого чемпионата США.

Как сообщило РИА «Новости», в финале этого турнира Большого шлема Медведев оказался впервые.

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Российский теннисист получил на турнире пятый номер посева. В полуфинале он одержал победу болгарину Григору Димитрову — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. На корте спортсмены провели 2 часа 38 минут.

Имя соперника Медведева в финале станет известно после поединка между испанцем Рафаэлем Надалем, который посеян под вторым номером, и итальянцем Маттео Берреттини (24-й номер посева).

Медведев стал вторым россиянином после Марата Сафина, который вышел в финал Открытого чемпионата США.

В финале US Open в 2000 году Сафин обыграл американца Пита Сампраса.

US Open — один из четырех турниров Большого шлема. Сейчас он проводится в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра.

Впервые эти соревнования состоялись под названием «Национальный чемпионат США среди мужчин» в 1881 году в Ньюпорте (штат Род-Айленд).